GPS graduatorie 2025 26 | via i docenti di ruolo? Sì e no ecco i vari casi Pillole di Question Time

Se sei un docente interessato alle ultime novità sulle GPS 2025/26, questa guida ti aiuterà a chiarire i dubbi più frequenti e a capire quali sono i casi che potrebbero influenzare il tuo futuro. Durante il question time del 13 giugno su OrizzonteScuola TV, si è parlato di “ripulitura” delle graduatorie e di come questa possa incidere sui docenti di ruolo. Scopriamo insieme cosa riserva questa intricata questione.

Nel question time del 13 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, è stata affrontata una questione importante in merito alla gestione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Un focus particolare è stato posto sull’eventuale “ripulitura” delle graduatorie dai docenti già immessi in ruolo. L'articolo GPS graduatorie 202526: via i docenti di ruolo? Sì e no, ecco i vari casi. Pillole di Question Time . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

