Google trasforma i Chromebook Plus grazie all’IA mentre Lenovo ne annuncia uno con funzioni esclusive

Google rivoluziona i Chromebook Plus integrando innovative funzioni AI, tra cui il nuovo “Circle to Search”, per un’esperienza più smart e intuitiva. Nel frattempo, Lenovo svela il Chromebook Plus 14, dotato di caratteristiche esclusive che promettono di ridefinire il modo di lavorare e divertirsi con il proprio dispositivo. Questa corsa all’innovazione apre nuove prospettive nel mondo dei Chromebook, rendendo l’utente protagonista di un futuro tecnologico sempre più avanzato.

Google introduce una nuova ondata di funzioni AI su Chromebook Plus, incluso un "Circle to Search" dedicato, mentre Lenovo annuncia Chromebook Plus 14 con funzioni IA esclusive.

