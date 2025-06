Google Pay aggiunge Klarna come metodo di pagamento Acquista ora paga dopo

In un’epoca in cui la flessibilità è tutto, Google Pay si arricchisce di una novità: Klarna, il noto metodo "Acquista ora, paga dopo", arriva negli USA. Questa integrazione rivoluzionaria promette un'esperienza di acquisto più semplice e senza stress, offrendo ai consumatori la possibilità di gestire i pagamenti con maggiore libertà. Scopri come questa collaborazione trasformerà il modo di fare shopping online.

Google e Klarna hanno annunciato che i piani di pagamento flessibile dell'istituto svedese sono ora disponibili (negli USA) su Google Pay. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google Pay aggiunge Klarna come metodo di pagamento “Acquista ora, paga dopo”

In questa notizia si parla di: google - klarna - pagamento - aggiunge

Google Play Store inizia a diffondere un nuovo metodo di pagamento controverso - Durante il Google I/O 2025, il Google Play Store ha annunciato l'introduzione di un nuovo metodo di pagamento, suscitando discussioni e polemiche.

Klarna verrà lanciato su Google Pay; Non solo pagamenti in 3 rate, con Klarna c'è anche il Conto Deposito non vincolato; Tutti i metodi di pagamento accettati da DAZN.

Tot aggiunge Google Pay tra le modalità di pagamento - Tot, la piattaforma fintech italiana di banking che semplifica la gestione amministrativa e finanziaria, ha recentemente aggiunto Google Pay tra le modalità di pagamento per offrire ai suoi clienti un ... techprincess.it scrive

Pagamenti digitali in crescita, Klarna scommette su Milano con una nuova sede - Le opportunità dell’ecommerce sono ancora enormi e per questo l’elemento che può fare la differenza sono i sistemi di pagamento ... Lo riporta corriere.it