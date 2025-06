Google | in arrivo la traduzione vocale in tempo reale tra inglese ed italiano su Meet

Google si prepara a rivoluzionare le videoconferenze con l’introduzione della traduzione vocale in tempo reale tra inglese e italiano su Meet. Dopo il successo della funzionalità tra spagnolo e inglese, questa novità promette di abbattere definitivamente le barriere linguistiche, facilitando comunicazioni più fluide e inclusive. Immaginate di poter conversare senza limiti, superando ogni confine linguistico—e tutto questo sarà possibile grazie all’innovazione AI di Google.

Pochi giorni fa Google ha annunciato l’arrivo della funzionalità di traduzione vocale su Meet anche tra l’italiano e l’inglese, dopo averla recentemente, in corrispondenza del Google IO, lanciata per quanto riguarda le conversazioni tra utenti in lingua spagnola e lingua inglese. La nuova funzionalità, appoggiandosi alle piattaforme AI proprietarie dell’azienda americana, si prefigge l’obiettivo di superare le barriere linguistiche durante le videoconferenze: una volta attivato il sistema dagli strumenti della riunione -e configurata la lingua che desidera parlare e quella che desidera ascoltare, tra quelle disponibili – ogni partecipante potrà parlare la propria lingua, mentre la controparte potrà ascoltare quanto detto nella lingua che ha scelto (con un ritardo di qualche secondo dall’inizio dell’intervento). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Google: in arrivo la traduzione vocale in tempo reale tra inglese ed italiano su Meet

