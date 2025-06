Golf Open d’Italia 2025 | le 18 buche dell’Argentario Golf Club ai raggi X

L’82esima edizione dell’Open d’Italia sta per iniziare, portando sulle affascinanti foreste dell’Argentario Golf Club un mix di talento e spettacolo. Dal 26 al 29 aprile, i migliori professionisti del DP World Tour si sfideranno sui green italiani, con in palio premi prestigiosi e punti preziosi per la classifica mondiale. Un evento imperdibile per gli appassionati di golf, pronti a vivere una competizione ricca di emozioni e sorprese.

L'82esima edizione dell'Open d'Italia apre i battenti, questa settimana, più precisamente da giovedì 26 a domenica 29, sui fairway di uno dei golf club più scenografici dell'intera penisola italica. L'ottavo appuntamento dell'European Swing (compresi i due Major giocati in questa stagione, il PGA Championship e l'U.S. Open) mette in palio 3 milioni di dollari e 3.000 punti e vedrà tante stelle del Dp World Tour affrontarsi in un percorso davvero eccezionale. Si tratta solamente della seconda volta che il maggiore torneo golfistico italiano viene ospitato in Toscana. L'ultima volta risale al 1983 quando venne ospitato sui green del golf Club Ugolino.

