La domenica al Travelers Championship ci ha regalato un emozionante finale, con Keegan Bradley che ha conquistato il suo secondo titolo in carriera e ha interrotto la maledizione Fleetwood, ancora a secco sul PGA Tour. Dopo quattro giorni di sfide serrate sui fairway del TPC River Highlands, l’americano classe ‘86 ha chiuso con un’impressionante performance all’ultima buca, confermando il suo talento e regalando agli spettatori un finale ricco di suspence e adrenalina.

Ultima giornata del Travelers Championship chiusa con un insospettabile e quantomeno impronosticabile ribaltamento di leadership. Il torneo, giocatosi da giovedì 19 a domenica 22 giugno sui fairway del TPC River Highlands nel Connecticut e che mette in palio 20 milioni di dollari e 700 punti FedEx, ha visto trionfare all’ultima buca lo statunitense Keegan Bradley. L’americano, classe ‘86 e nativo del Vermont, ha chiuso la domenica con un discreto -2 (5birdie e 3 bogey) che lo ha catapultato dritto a -15, ad un solo colpo dal maledetto Tommy Fleetwood, ancora alla ricerca del suo primo titolo sul PGA Tour. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Bradley vince il suo 2º Travelers Championship. Maledizione Fleetwood ancora a secco sul PGA Tour

