Go Nagai creatore di Mazinga Z e Devilman ospite a Bellinzona per i 50 anni di Goldrake

Un'occasione unica per omaggiare il creatore di capolavori senza tempo e immergersi nell'universo dei mecha e dei manga che hanno segnato intere generazioni. Non perdere l'opportunitĂ di incontrare Go Nagai, la mente geniale dietro a Mazinga Z, Devilman e Goldrake, durante il Japan Matsuri 2025 a Bellinzona, il 20 e 21 settembre. Un evento imperdibile che celebra 50 anni di innovazione e passione nel mondo dell'animazione giapponese.

L'autore sarĂ ospite d'onore per il Japan Matsuri, in programma il 20 e 21 settembre 2025 presso l'Espocentro di Bellinzona, nel Canton Ticino. Il leggendario Go Nagai sarĂ l'ospite d'onore del Japan Matsuri 2025 a Bellinzona. In occasione del cinquantesimo anniversario di UFO Robot Goldrake, l'autore incontrerĂ i fan, terrĂ una conferenza e si esibirĂ in un disegno dal vivo. Un'occasione unica per omaggiare il creatore di Mazinga, Devilman e Cutie Honey, pioniere assoluto dell'immaginario anime moderno. Go Nagai al Japan Matsuri di Bellinzona per i 50 anni di Goldrake Quando un colosso della creativitĂ come Go Nagai mette piede in Europa, l'aria si carica di un'elettricitĂ speciale, quasi come se Mazinga Z stesse per atterrare in piazza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Go Nagai, creatore di Mazinga Z e Devilman, ospite a Bellinzona per i 50 anni di Goldrake

