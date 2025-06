Gloria o trappola Il tycoon sfida gli spettri Usa

In un mondo in rapido fermento, ogni mossa potrebbe cambiare le sorti della geopolitica globale. Gloria o trappola, il tycoon sfida gli spettri USA, mentre le tensioni nel Medio Oriente si intensificano: un tentativo di chiudere lo stretto di Hormuz o di colpire basi americane potrebbe complicare ulteriormente il già delicato equilibrio internazionale. La partita è iniziata, e il futuro si scrive ora, tra rischi e opportunità da non perdere.

Se i pasdaran tenteranno di chiudere lo stretto di Hormuz e i missili di Teheran, o di qualche milizia sua alleata, colpiranno le basi americane in Medioriente il cammino nella storia si farà più complesso.

