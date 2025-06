Gli Usa ammettono di non sapere dove sia l' uranio arricchito dall' Iran

Dopo le recenti operazioni militari statunitensi, il destino dell'uranio arricchito dall'Iran rimane avvolto nel mistero. Le fonti dell'amministrazione americana ammettono di non conoscere la posizione esatta di queste scorte, cruciali per la sicurezza globale. La comunità internazionale resta in attesa di chiarimenti, mentre gli Stati Uniti valutano i risultati dei raid e le implicazioni future. La partita sulla stabilità nucleare globale è ancora tutta da giocare.

Dopo le bombe statunitensi nessuno conosce la sorte delle scorte di uranio arricchito dall'Iran a un livello di purezza quasi "da bomba atomica". Lo riferiscono fonti dell'amministrazione Usa che serviranno giorni per capire se l'obiettivo primario dei raid è stato portato a compimento.

