Gli studenti dell' Europa Unita di Lissone sono campioni regionali di calcio a 5

Gli studenti dell’Europa Unita di Lissone si sono imposti come autentici campioni regionali di calcio a 5, conquistando un prestigioso palmarès con sei finali disputate, tre titoli provinciali e uno regionale. Questo straordinario risultato testimonia il talento, la passione e lo spirito di squadra che caratterizzano l’istituto scolastico, coordinato e allenato dal...

Sei finali giocate, con tre titoli provinciali e uno regionale messi in bacheca. È questo l'autorevole bottino raccolto nelle competizioni sportive scolastiche dall'istituto scolastico Europa Unita - Federigo Enriques di Lissone. Campioni regionali Gli studenti, coordinati e allenati dal.

