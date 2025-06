Gli stavano rubando l’auto | commerciante si accorge del ladro e lo blocca tenendolo fermo a terra fino all’arrivo della Polizia E’ successo a Latina

In una tranquilla mattina di inizio estate a Latina, il coraggio di un commerciante ha impedito un furto, trasformando un potenziale crimine in un gesto di eroismo cittadino. Mentre il ladro tentava di agire indisturbato in via Cavour, l’immediato intervento del commerciante ha messo fine all’azione criminale, mantenendo il ladro fermo fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Un esempio di vigilanza e reattività che rafforza il senso di sicurezza nella comunità .

Un tentativo di furto in pieno giorno ha turbato la tranquillitĂ di Latina ieri mattina, quando un commerciante del capoluogo è riuscito a fermare un ladro che stava cercando di rubare la sua auto. L'incidente si è verificato in via Cavour, una strada centrale della cittĂ , dove il ladro ha scelto di agire credendo di passare inosservato in una mattinata di inizio estate. L'Intervento del Commerciante e la Reazione del Ladro. Il ladro, un cittadino tunisino di 29 anni, ha forzato lo sportello dell'auto del commerciante. Tuttavia, non ha avuto il tempo di completare il suo colpo, poichĂ© il proprietario dell'auto, vedendo la scena, è corso subito verso il ladro e lo ha bloccato prima che potesse scappare.

