Gli Stati Uniti si aspettano una rappresaglia entro due giorni

Gli Stati Uniti si preparano a una possibile risposta da parte dell’Iran entro due giorni, secondo indiscrezioni di fonti ufficiali. La tensione tra le due potenze si intensifica dopo i recenti bombardamenti sugli impianti nucleari iraniani. La situazione è in bilico, e il mondo osserva con trepidazione, consapevole che un’ulteriore escalation potrebbe avere ripercussioni globali significative. Restate sintonizzati per aggiornamenti su questo scenario di alta tensione.

Gli Stati Uniti si aspettano una rappresaglia iraniana entro due giorni. Lo riferiscono due alti funzionari di Washington citati in forma anonima dal sito della Reuters. Teheran avrebbe intenzione di rispondere ai bombardamenti statunitensi sugli impianti nucleari del Paese. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Gli Stati Uniti si aspettano una rappresaglia entro due giorni"

In questa notizia si parla di: stati - uniti - aspettano - rappresaglia

Jenny e Sumit di 90 Day Fiancé sorprendo tutti: si sono trasferiti negli Stati Uniti? - Jenny e Sumit, protagonisti di 90 Day Fiancé, hanno stupito tutti trasferendosi negli Stati Uniti dopo cinque anni in India.

La linea della Guida Suprema, da sempre, è non arretrare mai. E ora deve scegliere se mettere in atto una rappresaglia, con il rischio di scatenare l’ira degli americani Vai su Facebook

Israele attacca i luoghi simbolo del regime e bombarda Fordow. Gli Usa: Rappresaglia di Teheran in due giorni | La diretta; Iran, pioggia di missili da Israele: colpiti Fordow, tv pubblica e il carcere di Evin. Gli Usa aspettano rispo; Medio Oriente, Idf: In due ore lanciate 100 bombe su Teheran. Iran: 500 morti e più di mille feriti in 10 giorni.

Da Bagdad a Doha e Riad, adesso i Paesi vicini aspettano la rappresaglia - La regione ha paura dei missili, delle radiazioni e dei danni al commercio. Si legge su repubblica.it

Ucraina, gli 007 Usa: possibile rappresaglia russa dopo l’attacco con i droni - L’intelligence statunitense lancia l’allarme: Mosca pronta a vendicarsi della distruzione di una ventina di aerei strategici ... Segnala italiaoggi.it