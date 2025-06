Gli rubano la bici Rider senza lavoro

Un giovane rider, già in difficoltà senza lavoro, si è trovato a perdere anche la sua preziosa bicicletta elettrica, appena rubata davanti al McDonald's di Voghera. Un attimo di distrazione e tutto il suo mondo rischia di crollare. La vicenda mette in luce le vulnerabilità di chi lavora in mobilità, rendendo ancora più urgente un intervento che protegga queste figure essenziali per la nostra vita quotidiana.

L’ha persa di vista solo i pochi istanti necessari per entrare nel fast food a prendere i sacchetti con il cibo da consegnare a domicilio, ma quando è uscito dal locale era sparita. Una bicicletta elettrica è stata rubata a un rider fuori dal McDonald’s di via Martiri della Libertà, al centro commerciale Porta Baratta di Voghera. È successo verso le 14 di sabato, quando sul posto sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Voghera. Ma le ricerche nella zona del ladro con la bici rubata non hanno avuto esito. I militari hanno avviato le indagini sull’accaduto, anche acquisendo i filmati degli impianti di videosorveglianza del centro commerciale e delle strade limitrofe, che potrebbero aver ripreso il fuggitivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gli rubano la bici. Rider senza lavoro

