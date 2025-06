Gli Oklahoma City Thunder vincono il primo titolo NBA | trionfo storico in Gara-7 contro gli Indiana Pacers

Gli Oklahoma City Thunder scrivono la storia del basket americano conquistando il loro primo titolo NBA, un trionfo emozionante in Gara 7 contro gli Indiana Pacers. Guidati da Mark Daigneault, premiato come Allenatore dell’Anno, i Thunder hanno superato ogni ostacolo, culminando in una vittoria memorabile con il punteggio di 103-91. È stata una notte di passione e determinazione, che resterà impressa negli annali dello sport. La vittoria dei Thunder apre un nuovo capitolo...

Gli Oklahoma City Thunder sono i nuovi campioni NBA 2024. La squadra guidata da Mark Daigneault, eletto Allenatore dell’Anno, ha conquistato il suo primo anello NBA battendo gli Indiana Pacers in una spettacolare Gara-7 delle Finals. Il match decisivo, giocato nella notte di lunedì 23 giugno, si è concluso con il punteggio di 103-91 a favore dei Thunder. Thunder campioni NBA: decisivo l’infortunio di Haliburton e la prestazione di Gilgeous-Alexander. A condizionare l’andamento della partita è stato l’infortunio grave di Tyrese Haliburton, costretto a lasciare il campo dopo appena sette minuti per una rottura del legamento crociato. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Gli Oklahoma City Thunder vincono il primo titolo NBA: trionfo storico in Gara-7 contro gli Indiana Pacers

