Gli Oklahoma City Thunder campioni Nba 2025 la città in festa

Oklahoma City esplode di gioia: gli Oklahoma City Thunder hanno conquistato il titolo NBA 2025, scrivendo un capitolo storico nella loro storia. La finale contro gli Indiana Pacers si è giocata al Paycom Center, regalando emozioni indimenticabili. Al fischio finale, la città si è riversata in strada in un tripudio di bandiere e sorrisi, celebrando i nuovi campioni. Un trionfo che resterà impresso nei cuori di ogni fan e residente.

Oklahoma City in festa dopo la conquista da parte dei Thunder del titolo Nba 2025. La finale, contro gli Indiana Pacers, si è svolta al Paycom Center. E, al termine della partita, la città è scesa in strada per festeggiare i suoi campioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it