Gli italiani viaggiano sempre meno, mentre gli stranieri continuano a sostenere il turismo italiano. Il primo trimestre del 2025 si conclude con segnali di rallentamento interno, ma la domanda proveniente dall’estero rappresenta una ancora di salvezza per il settore. A sostenere il comparto sono infatti i visitatori stranieri, protagonisti di una stagione che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro del turismo in Italia.

Il primo trimestre del 2025 si chiude con un bilancio in chiaroscuro per il settore turistico italiano. Secondo i dati provvisori diffusi da Istat nell’indagine sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi, i flussi turistici mostrano una lieve flessione rispetto allo stesso periodo del 2024, anno da record per il comparto. La notizia più rilevante, però, riguarda la diversa composizione della domanda turistica: a sostenere il settore sono sempre più i visitatori stranieri, mentre la clientela italiana continua a contrarsi. Nel dettaglio, gli arrivi complessivi registrano un calo dell’1,1% rispetto al primo trimestre dell’anno precedente, mentre le presenze restano quasi invariate (-0,4%). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Gli italiani viaggiano sempre meno, gli stranieri sostengono il turismo

