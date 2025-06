Gli incivili del rifiuti ripresi dalle telecamere l' assessore | Il sistema funziona

Le telecamere installate a Pordenone stanno dimostrando che il sistema di sorveglianza contro l’inciviltà ambientale funziona davvero. Nonostante le continue e sgradite provocazioni di chi abbandona rifiuti illegalmente, le telecamere catturano ogni movimento e garantiscono sanzioni tempestive. L’ultimo episodio, condiviso sui social, testimonia come questa strategia stia iniziando a cambiare le cose, rendendo la città più pulita e civile per tutti.

Gli incivili continuano a colpire, ma le contromisure messe in campo dal Comune di Pordenone iniziano a dare frutti. Il sistema di telecamere, con cinque dispositivi per registrare gli abbandoni illegali funziona e le sanzioni arrivano. L'ultimo episodio è stato pubblicato sui social.

