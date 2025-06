Gli imbarazzi della sinistra sull’anniversario di Mazzini padre della Patria e paladino dei doveri nazionali

L’anniversario di Giuseppe Mazzini, padre della patria e paladino dei doveri nazionali, passa quasi inosservato in un contesto mediatico italiano spesso disinteressato. La sua figura, simbolo di unità e impegno civico, meriterebbe ben più attenzione, ma gli attuali silenzi e le hesitationi della sinistra riflettono forse una complessa difficoltà nel riconoscere il suo ruolo storico. È un’occasione per riflettere sulla vera essenza del suo insegnamento e sul valore di ricordarlo oggi.

Lascia costernati il disinteresse dei mass-media italiani in occasione del 220mo anniversario della nascita di Giuseppe Mazzini (Genova, 22 giugno 1805 – Pisa, 10 marzo 1872). Certi attuali “silenzi” non nascono per caso. Quello che è stato definito l’apostolo della Patria e del Lavoro, il padre spirituale della Repubblica italiana, non è oggettivamente una figura facile, letta, interpretata e “vissuta” in termini eterogenei sia durante il periodo monarchico che dal fascismo, sia nell’Italia della Guerra Civile che in quella della Prima Repubblica. Difficile districarsi nella grande messe di citazioni e di richiami alla primogenitura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gli imbarazzi della sinistra sull’anniversario di Mazzini, padre della Patria e paladino dei “doveri” nazionali

