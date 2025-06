Gli Emirati Arabi chiudono lo spazio aereo Gli aerei Usa si alzano in volo

Gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di chiudere il proprio spazio aereo, mentre gli aeromobili statunitensi continuano a sorvolare la regione in un contesto di tensione crescente. La situazione nel quadrante mediorientale si evolve rapidamente, con attacchi missilistici iraniani e risposte diplomatiche che rischiano di destabilizzare ulteriormente la regione. Un punto di svolta che potrebbe avere ripercussioni su scala globale, lasciando il mondo in allerta.

Situazione in costante evoluzione nel quadrante mediorientale dopo gli attacchi missilistici iraniani diretti verso le basi Usa in Iraq e in Qatar. Doha ha annunciato che si riserva di rispondere a Teheran. Nel frattempo, anche gli Emirati Arabi Uniti hanno chiuso il proprio spazio aereo. Gli. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Gli Emirati Arabi chiudono lo spazio aereo. Gli aerei Usa si alzano in volo

In questa notizia si parla di: emirati - arabi - spazio - aereo

Qatar e Emirati Arabi chiudono lo spazio aereo prima dell’attacco iraniano: jet dirottati e voli cancellati - In un colpo di scena, Qatar e Emirati Arabi Uniti chiudono improvvisamente il loro spazio aereo prima dell’atteso attacco iraniano, dirottando i voli e cancellando decine di rotte.

Aggiornamento: - Spazio aereo chiuso anche negli Emirati Arabi Uniti. - Sirene di allarme in azione anche in Bahrein e in Kuwait. Mi sa che avevo parlato troppo presto... Vai su X

"Abbiamo completato con successo il nostro attacco a tre siti nucleari in Iran, inclusi Fordow, Natanz ed Esfahan": lo scrive il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Tutti gli aerei sono ora fuori dallo spazio aereo iraniano” L’articolo completo su Repubblic Vai su Facebook

Missili di Teheran contro una base americana in Qatar, udite esplosioni a Doha. Colpito un obiettivo militare anche in Iraq, gli Emirati Arabi Uniti chiudono lo spazio aereo e in Kuwait scattano le sirene; Spazio aereo chiuso in Qatar e negli Emirati. E tante compagnie cambiano le rotte in Medio Oriente; Travel alert e voli cancellati dopo l’attacco statunitense all’Iran.

Qatar ed Emirati chiudono lo spazio aereo. Non si vola verso Doha e Dubai - Dopo l’attacco di Israele verso le basi statunitensi del Paese, il Qatar chiude lo spazio aereo a metà pomeriggio. Lo riporta repubblica.it

Spazio aereo degli Emirati Arabi Uniti chiuso - FlightRadar su X - Lo spazio aereo degli Emirati Arabi Uniti è attualmente chiuso in base alle rotte di volo e all’audio del controllo del traffico aereo, secondo quanto riportato da FlightRadar su X ... Riporta it.investing.com