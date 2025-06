Gli antibiotici fluorochinoloni da tempo sotti i riflettori della comunità scientifica hanno nuovi effetti avversi gravi

Gli antibiotici fluorochinoloni, protagonisti di un acceso dibattito scientifico, sono stati recentemente associati a effetti avversi più gravi di quanto si pensasse. L'Aifa ha pubblicato importanti raccomandazioni per pazienti e operatori sanitari, al fine di garantire un uso consapevole e sicuro di questi farmaci. Conoscere i rischi e seguire le indicazioni è fondamentale per proteggere la nostra salute e prevenire complicanze.

L'Aifa ha fornito alcune raccomandazioni per pazienti e operatori sanitari sui rischi associati all'uso di questi farmaci.

