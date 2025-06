Gli Air | L' IA può creare musica per alcune funzioni tipo andare in palestra ma non sostituirà mai le emozioni

Gli Air, con i loro suoni avvolgenti, ci conducono in un viaggio tra musica e atmosfere, senza mai sostituire l'emozione umana. Al festival La Prima Estate a Lido di Camaiore, il duo francese celebra il ritorno live di Moon Safari, lasciando spazio a influenze di Versailles e all’epoca d’oro di Sofia Coppola, tra riflessioni sulla creatività autentica e i rischi dell’automazione.

