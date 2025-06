Gli 007 ucraini | sventato un attentato per assassinare Zelensky in Polonia

Gli audaci agenti degli 007 ucraini hanno intercettato un tentativo di attentato contro Zelensky all’aeroporto di Rzeszów, in Polonia, un punto nevralgico per i collegamenti con l’Ucraina. Il servizio di intelligence militare SBU ha svelato il complotto, dimostrando ancora una volta il coraggio e l’efficacia delle forze ucraine nel proteggere i loro leader e la sovranità nazionale. Un episodio che sottolinea come la sicurezza continui a essere una priorità in questo scenario di tensione.

Il servizio di intelligence militare ucraino Sbu ha riferito che un attentato per assassinare il presidente Volodymyr Zelensky è stato sventato all’aeroporto di Rzeszów in Polonia. Lo riporta l’agenzia polacca Pap. Lo scalo, vicino al confine con l’Ucraina, viene usato come terminal per i viaggio da e per l’Ucraina. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Gli 007 ucraini: sventato un attentato per assassinare Zelensky in Polonia

