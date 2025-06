Giustiniani | Ceballos al Milan? Tra i centrocampisti di seconda fascia è…

Abbiamo intervistato Gabriele Giustiniani, voce di Dazn per la Liga, per scoprire cosa pensa dei talenti spesso accostati al Milan. Tra curiosità e analisi, ci ha svelato i suoi pensieri su Giustiniani, Ceballos e gli altri centrocampisti di seconda fascia protagonisti del mercato. Scopriamo insieme le sue opinioni e le potenziali mosse dei rossoneri in questa finestra di mercato.

Abbiamo intervistato Gabriele Giustiniani, voce di Dazn per la Liga. Da Modric a Javi Guerra, le sue parole sui giocatori accostati al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Giustiniani: “Ceballos al Milan? Tra i centrocampisti di seconda fascia è…”

In questa notizia si parla di: giustiniani - milan - ceballos - centrocampisti

Milan, altri due centrocampisti dopo Modric. Ma Allegri ‘boccia’ un acquisto - Il Milan si prepara a una svolta decisiva nel calciomercato, con nuovi acquisti e qualche sorpresa tattica.

SempreMilan Vai su X

Giustiniani: “Ceballos al Milan? Tra i centrocampisti di seconda fascia è…”.

Gabriele Giustiniani discute l’impatto di Modric e Guerra sul futuro del Milan - Il Milan guarda alla Liga: Il possibile arrivo di Luka Modric e l’interesse per Javi Guerra potrebbero rivoluzionare il centrocampo rossonero. Si legge su msn.com

Milan, un ostacolo per Dani Ceballos - Come scrivono in Spagna, i rossoneri fanno sul serio per l'ex Betis Siviglia ma, proprio dal club andaluso, arriva il pericolo ... Secondo calciomercato.com