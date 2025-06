Giusti Mazzini e il Risorgimento, il nuovo libro di Amedeo Bartolini, offre un affascinante viaggio tra letteratura, storia e impegno civile. L’ex sindaco di Montecatini Terme, con la sua esperienza di docente e ricercatore, svela i legami profondi tra i protagonisti dell’epoca e le sfide che hanno plasmato l’Italia moderna. Un’opera imperdibile per chi desidera comprendere più a fondo uno dei periodi più turbulentici della nostra storia. Il volume rappresenta un contributo essenziale alla riflessione sulla nostra identità nazionale.

È appena uscito in libreria il nuovo libro dell’ex sindaco di Montecatini Terme, Amedeo Bartolini, per anni docente di italiano e latino al liceo scientifico Coluccio Salutati. Anche questo lavoro, tra letteratura e storia, è stato edito dalle Edizioni Polistampa di Firenze all’interno della collana del "Centro di studi sulla civiltà toscana fra ‘800 e ‘900" della Fondazione Spadolini Nuova Antologia. Il titolo di questa ultima ricerca di Bartolini è stimolante per tutti gli appassionati di letteratura e di storia risorgimentale: "’Un po’ repubblicano.’ - Giusti e Mazzini e i democratici della toscana del primo Risorgimento ". 🔗 Leggi su Lanazione.it