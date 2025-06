Giuseppe Tararan precipitato in montagna Il figlio Alessandro | Papà è volato nel vuoto sotto di noi Non abbiamo potuto fare nulla

Una tragedia scuote San Pietro in Gu: Giuseppe Tararan è precipitato in montagna davanti agli occhi sconvolti del figlio Alessandro, lasciando tutti senza parole. La scena, crudele e inattesa, si è svolta sotto i nostri occhi, mentre la famiglia si confronta con un dolore profondo e inatteso. In questa tragica vicenda, la forza dell’amore familiare si intreccia alla tristezza più cupa, ricordandoci quanto sia fragile la vita e quanto sia importante valorizzarla ogni giorno.

SAN PIETRO IN GU (PADOVA) - «Papà è volato sotto di noi, sotto ai nostri occhi». Raggiunto telefonicamente all?obitorio di Fiera di Primiero, dove ha trascorso insieme. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Giuseppe Tararan, precipitato in montagna. Il figlio Alessandro: «Papà è volato nel vuoto, sotto di noi. Non abbiamo potuto fare nulla»

In questa notizia si parla di: sotto - papà - volato - giuseppe

Trovati con 10mila euro in contanti e la coca sotto il frigo: scattano le manette per una mamma e un papà - Una coppia di genitori è stata arrestata dopo essere stata trovata in possesso di 10mila euro in contanti e droga nascosta sotto il frigorifero.

PUNTO di VISTA con Giuseppe Misuri Vai su Facebook

Giuseppe Tararan, precipitato in montagna. Il figlio Alessandro: «Papà è volato nel vuoto, sotto di noi. Non a; Tragedia in montagna, Giuseppe precipita e muore; Giuseppe Tararan, precipitato in montagna. Il figlio Alessandro: «Papà è volato nel vuoto, sotto di noi. Non a.