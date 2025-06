Giulia Tramontano la difesa choc dei legali di Alessandro Impagnatiello | Non è stato crudele voleva solo uccidere il feto

Giulia Tramontano, al centro di un caso che ha scosso l’Italia, rivela una complessità umana e legale sorprendente. I legali di Alessandro Impagnatiello contestano l’accusa, sottolineando come il loro assistito non fosse un uomo crudele, ma una persona travolta da un «immenso castello di bugie». La verità emerge tra sfumature di colpa e comprensione, lasciando spazio a riflessioni profonde sulla natura umana e le motivazioni dietro gesti drammatici.

Un uomo «non crudele», ma una persona travolta dal suo «immenso castello di bugie» che «non premedita» l'omicidio della compagna ma accetta una gravidanza non.

