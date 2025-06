Giulia Tramontano difesa Impagnatiello | Non fu agguato crudele temeva per la sua immagine

L'omicidio di Giulia Tramontano non fu un atto di violenza pianificato, ma il risultato di una serie di errori e di una personalità narcisi­stica che ha prevalso sul senso di responsabilità. La difesa di Alessandro Impagnatiello, il 32enne accusato, cerca di cambiare la narrazione, evidenziando come le sue azioni siano state dettate da pressioni emotive e conflitti interiori, piuttosto che da un intento premeditato. La verità si dipana tra errori e fragilità umane, lasciando aperto il difficile interrogativo sulla natura della col

L’omicidio di Giulia Tramontano non fu un “agguato” ma un “susseguirsi di errori” senza la “minima pianificazione” commessi da un uomo con una relazione parallela che in “cuor suo avrebbe voluto interrompere la gravidanza” della compagna e non ce l’ha fatta perché la sua “personalità narcisistica” gli ha impedito di rovinare “l’immagine perfetta che ha sempre voluto dare di sé”. Con queste parole la difesa di Alessandro Impagnatiello, il 32enne condannato all’ergastolo per il delitto di Senago del 27 maggio 2023, chiede alla Corte d’appello di Milano di riformare la sentenza emessa in primo grado il 25 novembre 2024. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giulia Tramontano, difesa Impagnatiello: “Non fu agguato crudele, temeva per la sua immagine”

In questa notizia si parla di: giulia - tramontano - difesa - impagnatiello

Omicidio Tramontano, la difesa di Impagnatiello: “Non è crudele. Non voleva uccidere Giulia ma provocare l’aborto” - Nell'udienza di appello, emerge un ritratto complesso di Alessandro Impagnatiello, condannato in primo grado all'ergastolo per l’omicidio di Giulia Tramontano e del bambino.

+++Giulia Tramontano: mercoledì l’appello, per la difesa Impagnatiello voleva uccidere solo il feto+++ “Impagnatiello voleva provocare l’aborto e non causare la morte di Giulia. La sua condotta è stata grossolana e maldestra”. È quanto si legge nella memoria Vai su Facebook

Omicidio di Giulia Tramontano, per la difesa di Impagnatiello non ci fu un piano ma solo una serie di errori; Omicidio Tramontano, la difesa di Impagnatiello in Appello: Con la gravidanza temeva per la sua immagine; Giulia Tramontano, la difesa di Alessandro Impagnatiello: «Non è crudele, voleva solo uccidere feto».

Omicidio Giulia Tramontano, per la difesa “Alessandro Impagnatiello non è crudele, voleva solo uccidere il feto” - Omicidio Giulia Tramontano, per la difesa "Alessandro Impagnatiello non è crudele, voleva solo uccidere il feto" ... Lo riporta blitzquotidiano.it

Giulia Tramontano, la difesa di Alessandro Impagnatiello: «Non è crudele, voleva solo uccidere feto» - Mercoledì 25 giugno è in programma il processo per l'omicidio di Giulia Tramontano e del bimbo ... Riporta ilgazzettino.it