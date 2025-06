Giulia De Lellis e Tony Effe si sono già lasciati prima della nascita della loro prima figlia? Scoppia il gossip

nel mondo delle celebrità, i dettagli più sottili possono scatenare vere e proprie tempeste di speculazioni. Giulia De Lellis e Tony Effe sembrano aver deciso di affrontare il loro percorso separatamente, lasciando i fan a domandarsi cosa abbia portato a questa rottura, ancora prima dell’arrivo della loro piccola Priscilla. La loro storia, tra luci e ombre, continua a catturare l’attenzione di tutti, alimentando il gossip e le curiosità su un lieto evento che ora si tinge di incertezza.

Mancano poche settimane alla nascita della piccola Priscilla, ma qualcosa sembra essersi incrinato tra Giulia De Lellis e Tony Effe. Almeno, questo è ciò che sospettano i fan e diversi siti di gossip, che negli ultimi giorni hanno notato una strana distanza tra i due. Nessuna apparizione pubblica congiunta, nessun post condiviso e nemmeno una storia su Instagram che lasci intendere che la coppia sia ancora unita. E nel mondo delle celebrità, dove anche un like mancato può diventare un caso, il silenzio social è già considerato un segnale inequivocabile. Ma è davvero così? Giulia De Lellis e Tony Effe si sono già lasciati?. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Giulia De Lellis e Tony Effe si sono già lasciati prima della nascita della loro prima figlia? Scoppia il gossip

