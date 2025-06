Giulia De Lellis e Tony Effe insieme al baby shower della figlia i futuri genitori allontanano le voci di crisi

Giulia De Lellis e Tony Effe conquistano il cuore dei loro fan con un sorriso condiviso al baby shower della piccola Priscilla. In un momento di gioia e speranza, i futuri genitori smentiscono le voci di crisi, dimostrando che l’amore trionfa e la famiglia sta per diventare realtà . La loro presenza insieme è la conferma che, anche nei momenti di incertezza, la felicità può risplendere più forte di ogni rumors. Continua a leggere.

Giulia De Lellis e Tony Effe al baby shower della figlia Priscilla. Dopo le voci di crisi, secondo cui era da tempo che pubblicamente e sui social non si mostravano insieme, i futuri genitori hanno presenziato alla festa lasciando intendere che non stiano vivendo alcun tipo di allontanamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Giulia De Lellis e Tony Effe in crisi? «Lei farà il baby shower senza di lui. Coppia fake, mai esistita» - Pensarlo sembra improbabile, soprattutto con l'arrivo della piccola Priscilla previsto per fine estate.

