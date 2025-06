Giulia De Lellis e Tony Effe il baby shower segreto per la figlia Priscilla

Giulia De Lellis e Tony Effe sorprendono tutti con un intimo baby shower segreto, riservato ai familiari e amici più stretti. La coppia, nota per il loro desiderio di privacy, ha deciso di celebrare l’arrivo della piccola Priscilla lontano dai riflettori. Un momento speciale che svela ancora una volta quanto siano attenti a tutelare la loro vita privata, lasciando spazio solo alla gioia più autentica e condivisa.

(Adnkronos) – Giulia De Lellis e Tony Effe hanno organizzato il baby shower per la figlia Priscilla che nascerà a breve. L'influencer e il rapper hanno deciso di mantenere massimo riserbo sulla loro vita privata, per questo motivo l'evento è stato celebrato con i familiari e gli amici più stretti, non condividendo nulla sui loro . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Un enorme giardino con dolci, frutta, colori rosa e tanto amore. I video e le foto del baby shower organizzato da Giulia De Lellis e Tony Effe per la piccola Priscilla Vai su Facebook

