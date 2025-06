Giugliano riunione in Prefettura per affrontare l’emergenza idrica nella zona costiera

Questa mattina a Napoli, la Prefettura di Giugliano ha ospitato un importante vertice per affrontare l'emergenza idrica che affligge la zona costiera durante l'estate. Convocata dal prefetto Michele Di Bari, la riunione ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti locali, unendo le forze per individuare soluzioni immediate e future. La sfida è complessa, ma insieme si può trovare una strada efficace per garantire acqua a tutte le famiglie della zona.

Si è tenuto questa mattina un incontro in Prefettura a Napoli per affrontare la persistente emergenza idrica che interessa, soprattutto nel periodo estivo, la fascia costiera del Comune di Giugliano. La riunione è stata convocata dal prefetto Michele di Bari con l'obiettivo di individuare soluzioni a breve, medio e lungo termine.

