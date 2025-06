Giugliano lo storico fotografo Lello per i suoi 80 anni incide un disco di classici napoletani

Giugliano celebra un traguardo speciale: Lello, il celebre fotografo noto come "Lello il fotografo", compie 80 anni e sorprende tutti con un talento nascosto. Per questa occasione unica, ha deciso di incidere un disco di classici napoletani, rivelando la sua passione per la musica. Un omaggio alla sua terra che dimostra come l’arte possa essere poliedrica e sorprendente. La sua avventura musicale sta per iniziare, e il mondo è curioso di ascoltarla.

Noto come Lello il fotografo, ma non tutti sanno della sua passione per la musica

