Giugliano in Campania | Carabinieri soccorrono uomo in casa

A Giugliano in Campania, un intervento tempestivo dei carabinieri ha salvato la vita a un uomo di 47 anni in fin di vita. Quando nessuno riusciva a raggiungerlo, i militari hanno agito prontamente, entrando dall’appartamento attraverso il balcone. La loro determinazione e sangue freddo sono stati decisivi: un episodio che dimostra come il coraggio e la prontezza possano fare la differenza tra vita e morte.

Carabinieri salvano un 47enne in fin di vita: decisivo il loro intervento dal balcone per entrare nell'appartamento. A Giugliano in Campania ieri sera una persona del posto ha chiesto aiuto al 112. Era preoccupato per le sorti del proprio vicino di casa, un 47enne. L'uomo non usciva di casa da almeno un paio di giorni e non rispondeva al telefono né tantomeno al citofono. I carabinieri della stazione di Qualiano insieme ai militari del reggimento Campania, impegnati in un servizio di controllo del territorio, intervengono all'indirizzo segnalato. Il 47enne abita al secondo piano dello stabile. Dai primi accertamenti emerge che l'uomo è affetto da diverse patologie per le quali aveva fatto ricorso alle cure del 118 almeno per due volte negli ultimi giorni.

L'uomo vive solo in casa e i vicini si erano preoccupati non sentendolo più da vari giorni Il 47enne è stato trovato dai carabinieri a terra in una pozza di sangue, quasi incosciente

