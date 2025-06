Giugliano 47enne ritrovato in casa in una pozza di sangue | è in prognosi riservata

Un dramma si è consumato a Giugliano sabato sera, quando un uomo di 47 anni è stato trovato in casa in una pozza di sangue, in condizioni critiche. Grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri, il suo salvataggio in extremis ha evitato il peggio. La sua prognosi resta riservata, ma la vicenda ha suscitato grande sgomento tra i residenti. Un episodio che mette in luce quanto l’attenzione alla comunità possa fare la differenza.

Dramma sfiorato nella serata di sabato quando un uomo di 47 anni è stato salvato in extremis grazie all'intervento dei carabinieri. A lanciare l'allarme è stato un vicino di casa, insospettito dal silenzio e dalla prolungata assenza del 47enne, da giorni irreperibile.

