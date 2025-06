Giucas Casella | Sono fluido Ho avuto rapporti sia con uomini che con donne

Giucas Casella, il celebre mentalista italiano, rivela aspetti inediti della sua vita e del suo talento unico. Con un dono che definisce “natura”, ha vissuto esperienze straordinarie che lo contraddistinguono nel mondo dello spettacolo. La sua storia personale, tra intuizioni sorprendenti e momenti di vulnerabilità , apre uno squarcio sull’uomo dietro al personaggio. E ora, scopriamo insieme il suo incredibile percorso che lo ha portato a dominare la mente e il cuore del pubblico.

Giuseppe Casella Mariolo, in arte Giucas si definisce «Mentalista: sono uno che riesce a percepire con la mente». Nell’intervista che rilascia oggi a Filippo Maria Battaglia per La Stampa sostiene che il suo sia «un dono della natura». E che il primo segno lo ha avuto da piccolissimo: «Caddi in un pozzo, stavo per annegare. Gridavo, ma mamma era sordomuta, non poteva percepire le urla. Eppure avvertì il pericolo: si buttò per recuperarmi. Lì telepaticamente qualcosa è successo». Poco dopo cominciano a succedergli cose strane: «Incontrai su un sentiero una vipera, la fissai terrorizzato: si pietrificò». 🔗 Leggi su Open.online

