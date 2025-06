Gite scolastiche Check su 16 bus uno bocciato

Con l’arrivo della fine dell’anno scolastico 2024/2025, il comando della polizia locale di Bollate ha reso noti i risultati dei controlli sui mezzi utilizzati per le gite scolastiche. Dai 16 autobus verificati, uno è stato bocciato e fermato per gravi irregolarità, come estintori non a norma e revisione del cronotachigrafo scaduta da oltre dieci anni. Una verifica che sottolinea l’importanza della sicurezza sulle strade per il benessere degli studenti.

Nove uscite didattiche per un totale di 16 autobus sottoposti a verifica e uno fermato perché aveva estintori non a norma, cronotachigrafo (serve a registrare le ore di viaggio, di riposo, la velocità e altri dati) con revisione scaduta da oltre dieci anni e un’attestazione di revisione falsa. Con la fine dell’anno scolastico 20242025 il comando della polizia locale di Bollate ha reso noto i dati relativi all’attività di controllo sui mezzi di trasporto utilizzati per le uscite didattiche degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e medie. Promossa dal ministero dell’Interno in sinergia con il ministero dell’istruzione, questa attività è iniziata lo scorso mese di febbraio ed è stata possibile grazie alla collaborazione degli istituti scolastici hanno segnalato le date delle gite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gite scolastiche. Check su 16 bus uno "bocciato"

