Girone C Scarpato salva Trinità Carpineti si deve accontentare del pari

Nel combattuto Girone C, la Trinità si conferma protagonista, sfiorando la vittoria contro il Carpineti Valestra, che si deve accontentare di un pareggio tutt’altro che scontato. La partita, ricca di emozioni e colpi di scena, ha visto i biancazzurri mettere in mostra grinta e determinazione, mantenendo viva la speranza di una posizione di vertice. E ora, occhi puntati alla prossima sfida, per scoprire se questa squadra saprà continuare a sorprendere.

TRINITÀ 2 TRICOLORE CARPINETI VALESTRA 2 TRINITA': Scalabrini, Keita, Fornari (60' Tavaglione), Giuseppe Saccardi, Tosi, Bassoli, Luigi Diletto (65' Campani), Gambacorta (78' Alex Musi), Scarpato, Ceravolo, Favalli. A disp.: Delfini, Guidetti, Francesco Diletto, Grasselli. All.: Geo Saccardi. TRICOLORE CARPINETI VALESTRA: Casolari, Okoruwa, Silvestri, Pantani, Simonetti, Graziano, Spadaccini (60' Soranno), Grano, Aliù, Riccobono, Corciolani (67' Rivi). A disp.: Marchi, Manfredi, Lanzi, Carubbi. All.: Muratori. Arbitro: Sermolino (Panariello–Amoruso). Reti: 30' Fornari; 67' Corcioloni; 70' Simonetti; 85' Scarpato.

