Nel girone C, la Querciolese conquista il suo primo punto stagionale in un emozionante 2-2 contro il Castelnovo Capitale. Una partita vibrante che dimostra come ogni squadra possa sorprendere, anche nelle prime battute di campionato. La sfida si è conclusa con un pareggio ricco di tensione e plot twist, lasciando tutti con la voglia di scoprire cosa riserverà il prosieguo della stagione. E questa è solo l’inizio.

QUERCIOLESE 2 CASTELNOVO CAPITALE 2 QUERCIOLESE: Narduzzo, Romani, Bia, De Luca (32’st G.Bartolotta), Melloni, Varoli, Manai (38’st M.Bartolotta), Kuci, Fantini, Piscopo (35’st Morotti), Bongiorni. A disp.: Rizzo, Morani, N.Bonini, Dallari, Canelli, Guidetti. All.: M.Bonini CASTELNOVO CAPITALE: Briglia, Meluzzi, Mjekra, Notari, Lo Russo, M.Peila, Prifti, Passerini, Habib, Fomov, Rizzuto. A disp.: Croppi, Cavalletti, Romei, Sironi, Peretti, Cagni, Ovi, Mortillaro, Corti. All.: D.Peila Arbitro: Baldanza (Canovi e Folloni) Reti: Habib (C) al 19’pt, Fantini (Q) al 23’pt, Rizzuto (C) al 9’st, Bongiorni (Q) al 14’st. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Girone C. La Querciolese trova il primo punto con il Castelnovo

