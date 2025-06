Girone b Felina scatenato | il Cervarezza ne prende cinque Prima sconfitta per la squadra di mister Cecchi

Nel girone B, Felina si scatena, infliggendo a Cervarezza una pesante sconfitta con un tennistico 5-2. Una prestazione dominante che mette in mostra il talento e la determinazione della squadra di mister Cecchi, ancora sotto choc per la prima sconfitta stagionale. La partita si rivela un'occasione per riflettere sulle potenzialità del team, che ora deve subito risollevarsi e riprendere il cammino verso la vetta.

CERVAREZZA 2 FELINA 5 CERVAREZZA: Malpeli, Moretti, F.Gaspari, Buffagni, Cani, Ruopolo, Pastore (11’st Stradi), Leoncelli (32’st E.Gaspari), Diop, Addiego Mobilio (25’st Magliani), L.Fiori. A disp.: Masini, Casanova, G.Fiori, Zoncheddu. All.: Cecchi FELINA: Ollari, Bazzoli (45’st T.Goldoni), Pellati (34’st Cassinadri), Pupeschi, Morri, Manuzzi, Gasperoni (37’st N.Goldoni), Magnani (45’st Sendrea), N.Gaspari (30’st Rossi), Isella, Ruffini. A disp.: Iattici, Primavori, Bertoni, Sassi. All.: Manfredi Arbitro: Piccinini (Di Gaudio e Ferraroni; terna del Csi di Parma) Reti: Isella (F) al 4’pt, N.Gaspari (F) al 7’pt, Diop (C) al 20’pt, Ruffini (F) al 35’pt e al 43’st, Gasperoni (F) al 38’pt, Buffagni (C) al 40’st. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Girone b. Felina scatenato: il Cervarezza ne prende cinque. Prima sconfitta per la squadra di mister Cecchi

