Giro NextGen 2025 | ci si aspettava di più da Lorenzo Finn Bene Filippo Turconi gran vittoria per Agostinacchio

Il Giro NextGen 2025 prometteva emozioni e sorprese, ma le aspettative degli appassionati italiani sono state in parte deluse. Tra i protagonisti, Lorenzo Finn, campione del mondo junior, aveva tutte le carte in regola per brillare, nonostante una caduta e un inizio promettente. La sua giovane età e il talento sono evidenti, e il suo percorso rimane ancora tutto da scrivere. La gara ha dimostrato che il futuro del ciclismo italiano è ancora più brillante di quanto si pensasse.

Viste le premesse, forse ci si aspettava qualcosina di più dai corridori italiani impegnati nel Giro NextGen 2025. Inutile dirlo, Lorenzo Finn, campione del mondo junior in carica, ha alzato tantissimo le aspettative con la sua presenza e, anche a causa di una caduta, non le ha rispettate a pieno. L’azzurro (da ricordare che è del dicembre 2006, quindi tra i più giovani in gara) è partito benissimo sfidandosi con Jarno Widar sul Passo del Maniva, poi è andato calando alla distanza, si è messo a lavorare per il compagno di squadra Luke Tuckwell ed ha chiuso in sesta posizione in classifica generale, conquistando la maglia di miglior scalatore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro NextGen 2025: ci si aspettava di più da Lorenzo Finn. Bene Filippo Turconi, gran vittoria per Agostinacchio

