Giro d’Italia femminile 2025 | annunciate le ventidue squadre al via cinque le italiane

Il Giro d’Italia femminile 2025 si avvicina, portando con sé emozioni e sfide indimenticabili. Dopo il successo della versione maschile, l’attesa cresce per questa manifestazione tutta al femminile, in programma dal 6 al 13 luglio. Con 22 squadre annunciate, tra cui le prestigiose World Tour, due UCI ProTeams e cinque Wild Card italiane, il percorso promette di regalare grande spettacolo e protagoniste di livello internazionale. La passione è già nel vivo: preparatevi a vivere un’estate di pura adrenalina.

Terminato il Giro d’Italia al maschile, in casa RCS si inizia a pensare alla prossima corsa a tappe da organizzare, quella totalmente in Rosa, al femminile. Appuntamento dal 6 al 13 luglio prossimi per una delle gare più importanti a livello World Tour. Oggi sono state annunciate le squadre al via: saranno ventidue le compagini presenti. Oltre alle quindici World Tour spazio anche a due UCI Women’s ProTeams e a cinque Wild Card italiane: Aromitalia 3T Vaiano, BePink – Imatra – Bongioanni, Isolmant – Premac – Vittoria, Team Mendelspeck e-Work e Top Girls Fassa Bortolo. SQUADRE GIRO D’ITALIA FEMMINILE 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it