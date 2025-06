Giro di vite sui tuffi pericolosi e la tintarella sugli scogli

Le spiagge di Levante a Pesaro si sono trasformate in un'area di attenzione straordinaria, con la Guardia Costiera che ha intensificato i controlli per prevenire comportamenti rischiosi. Tuffarsi dagli scogli o crogiolarsi al sole in situazioni proibite può sembrare innocuo, ma i pericoli sono reali e spesso sottovalutati. La presenza delle forze dell'ordine ha suscitato sorpresa e consapevolezza tra i bagnanti, rafforzando l'importanza di rispettare le norme per garantire una stagione balneare sicura e piacevole per tutti.

Controlli a tappeto, ieri pomeriggio sulle spiagge di Levante a Pesaro, dove la Guardia Costiera ha effettuato un blitz mirato a contrastare comportamenti pericolosi, in particolare l’abitudine di salire sugli scogli per tuffarsi, prendere il sole o scattare foto. Un’abitudine diffusa ma vietata, che può trasformarsi in un rischio serio per l’incolumitĂ dei bagnanti. Molti di loro hanno notato la presenza del mezzo della capitaneria che, a sirene spiegate, si è avvicinata agli scogli dove le persone presenti sono state invitate a tenersi alla larga dal pericolo. Le scogliere frangiflutti sono aree interdette: le superfici sdrucciolevoli e le correnti imprevedibili rendono pericolosi i tuffi, soprattutto con fondali bassi o rocciosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giro di vite sui tuffi pericolosi e la tintarella sugli scogli

