Giro dell’Appennino 2025 | Ulissi e Covi tra i favoriti presente anche Lorenzo Finn

Sei pronto a vivere l’emozione del Giro dell’Appennino 2025? La storica corsa italiana, giunta alla sua 86ª edizione, promette sfide epiche tra i favoriti Ulissi e Covi, con il sorprendente Lorenzo Finn pronto a stupire. Con un percorso di 198,5 km tra Novi Ligure e Genova e oltre 3.1 km di dislivello, ogni salita sarà decisiva. Scopriamo insieme le strategie e le ambizioni dei protagonisti di questa imperdibile corsa.

86ma edizione per il Giro dell’Appennino, una delle classiche storiche del calendario ciclistico italiano. Appuntamento domani per la corsa di categoria 1.1: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso e favoriti, oltre alle ambizioni dei corridori azzurri. PERCORSO. 198,5 chilometri con partenza da Novi Ligure ed arrivo in quel di Genova. 3173 metri di dislivello, non mancheranno assolutamente le salite. Prima ascesa è il Passo della Castagnola, ma andando avanti si inizierà a fare sul serio. Passo dei Giovi anticipa un trittico durissimo: Crocetta d’Orero, Pietralavezzara (6,2 chilometri al 7,6% di pendenza media) e Madonna della Guardia (6,9 chilometri al 7%). 🔗 Leggi su Oasport.it