Giovani e lavoro troppi incidenti nelle prime esperienze Fòrema lancia un ciclo formativo

Giovani e lavoro: un binomio che ancora fatica a trovare equilibrio. Troppi incidenti nelle prime esperienze professionali mettono in evidenza la necessità di una preparazione più efficace e mirata. Fòrema lancia un ciclo formativo innovativo, pensato per proteggere e guidare i giovani durante il loro ingresso nel mondo del lavoro.

Un casco troppo grande, un paio di scarpe antinfortunistiche prese in prestito, e attorno un capannone rumoroso e frenetico. Per molti ragazzi il primo giorno di stage scolastico in azienda somiglia a un battesimo di fuoco, non a un'esperienza formativa. Hanno quindici, sedici, diciassette anni.

Per proteggere i nostri talenti emergenti, Fòrema ha ideato un corso innovativo che prepara i giovani ad affrontare con sicurezza e consapevolezza le sfide del primo impiego, trasformando il rischio in opportunità di crescita.

