Giovani e lavoro | le aspirazioni rischiano di scontrarsi con la realtà

Giovani e lavoro: un binomio che spesso si scontra tra desideri e realtà. Secondo il rapporto “The state of the global teenage career preparation”, il 39% dei giovani non ha ancora un’idea precisa sul proprio futuro professionale, generando incertezza nella scelta formativa. Una sfida cruciale per le nuove generazioni, che richiede strategie mirate e sostegno concreto per trasformare le aspirazioni in opportunità reali.

Di Maddalena Binda del Comitato AsviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato 13 giugno 2025 Il 39% delle ragazze e dei ragazzi non ha un’idea chiara sul lavoro che vorrà svolgere in futuro, con una conseguente difficoltà nella scelta del percorso formativo più adatto da intraprendere. È quanto emerge dal rapporto The state of the global teenage career preparation, pubblicato a fine maggio dall’Organizzazione della cooperazione e dello sviluppo economico (Ocse). Il report, che ha analizzato i dati di oltre 80 Paesi, si concentra sull’impatto sull’economia, sulla società e sul futuro dell’occupazione della discrepanza tra le aspirazioni dei ragazzi e il mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: lavoro - giovani - aspirazioni - rischiano

“La stretta di Londra contro i giovani lavoratori stranieri? Ridicola. Ci sono già 134mila posti di lavoro vacanti, sarà dura colmarli”: parla chef Giorgio Locatelli - La recente stretta del governo britannico sui giovani lavoratori stranieri ha sollevato polemiche, in particolare da chef Giorgio Locatelli.

Giovani e lavoro: le aspirazioni rischiano di scontrarsi con la realtà; Le aspirazioni dei giovani dottori: Aiutare le persone è una missione; Diritto allo studio e scuolabus, Sacchetto (Fdi): Grazie alla nostra azione aperti due bandi che vanno nella direzione della tutela dei giovani studenti.

Lavoro, ecco come scelgono i giovani - Mediaset Lavoro, ecco come scelgono i giovani Posted: 30 aprile 2025 | Last updated: 30 aprile 2025 In occasione del Primo Maggio, il rapporto Luiss Ugl fotografa la condizione dei giovani tra i ... Come scrive msn.com

Giovani caregiver, se il lavoro di cura mette a rischio il futuro - compiti permettendogli di concentrarsi su sé stessi e sulle proprie aspirazioni» evidenzia Clarissa Giuliani, psicologa dello sviluppo ... Si legge su vita.it