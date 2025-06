Giovane accoltellato vicino a un pub di Mergellina dopo una lite | corsa in ospedale per 25enne

Ancora sangue sulla movida napoletana: un giovane di 25 anni è stato ferito gravemente a coltellate nei pressi di un pub di Mergellina, al culmine di una lite scoppiata nella serata di sabato. La violenza si fa strada tra le luci e il fermento della vita notturna, lasciando dietro di sé tensione e preoccupazione. La città si interroga su come garantire sicurezza e tranquillità ai suoi giovani, perché episodi come questi non si ripetano.

Ancora sangue sulla movida partenopea. Un ragazzo di 25 anni è stato ferito a coltellate nella serata di sabato 22 giugno nei pressi di un locale situato lungo corso Vittorio Emanuele, lato Mergellina. Mergellina, movida violenta: 25enne accoltellato ai glutei al culmine di una lite Il giovane è stato trovato sanguinante in un’area adibita . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giovane accoltellato vicino a un pub di Mergellina dopo una lite: corsa in ospedale per 25enne

