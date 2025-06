Giostra del Saracino Elia e il doppio centro | Cercavo questa vittoria per cancellare settembre

Arezzo, 23 giugno 2025 – Elia Cicerchia si riconcilia con le vittorie, conquistando la sua quattordicesima lancia e, insieme a Gianmaria Scortecci, salendo in vetta alla classifica dei giostratori di tutti i tempi. Con questa impresa, cancella un settembre difficile e riscrive la sua leggenda. I festeggiamenti ai Bastioni sono ancora vivi, mentre Elia guarda avanti, pronto a conquistare il suo prossimo traguardo nella magica Giostra del Saracino.

Arezzo, 23 giugno 2025 – Elia Cicerchia si gode la conquista della sua quattordicesima lancia, che lo porta insieme al compagno Gianmaria Scortecci sulla cima della classifica dei giostratori di tutti i tempi. Al pari di mostri sacri quali Arturo Vannozzi e Donatino Gallorini e ad una sola lancia d’oro dal mitico Tripolino, che di lance ne ha vinte 15. Ha festeggiato fino a notte fonda ai Bastioni e ieri gran parte della giornata l’ha passata sul letto per recuperare energie. Poi una visita alle scuderie per accertarsi delle condizioni di Olympia e fare un saluto a Toni, suo compagno in questa bellissima vittoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it