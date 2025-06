Giorno di San Pietro e Paolo il 29 Giugno non è la vera data del martirio

Il 29 giugno si celebra uno dei momenti più significativi per la tradizione cristiana, dedicato ai santi patroni di Roma, San Pietro e San Paolo. Tuttavia, molte persone ignorano che questa data non corrisponde esattamente all’effettivo giorno del loro martirio, né il motivo per cui vengono festeggiati insieme. Le storie e le curiosità che circondano questa ricorrenza rendono questa giornata ancora più affascinante e ricca di significato.

Ogni 29 giugno si festeggiano San Pietro e San Paolo, santi patroni di Roma. Quello che però in molti non sanno è che ci sono alcune curiosità su questa data, come ad esempio che non rappresenta l’effettivo anniversario del martirio dei due santi o che c’è un motivo per il quale vengono festeggiati insieme. Il 29 giugno si festeggiano San Pietro e San Paolo, patroni di Roma: su questa data esistono tantissime storie, nonché alcune curiosità che la rendono decisamente più interessante. Ecco cosa c’è dietro la ricorrenza. Sai che il 29 Giugno non è la vera data del martirio dei San Pietro e Paolo?. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: pietro - paolo - giugno - data

Giorno di San Pietro e Paolo, il 29 Giugno non è la vera data del martirio - Il 29 giugno si celebra la festa di San Pietro e San Paolo, patroni di Roma, ma questa data non corrisponde al vero giorno del loro martirio.

DOMENICA 29 GIUGNO (domenica vicina al 2 luglio) SOLENNITA' DEI SANTI PATRONI PROCESSO E MARTINIANO E DEI SANTI PIETRO E PAOLO Ho riletto alcune pagine del nostro insigne concittadino storiografo, Mons. Paolo Guerrini, per ricordare i rife Vai su Facebook

Giorno di San Pietro e Paolo, il 29 Giugno non è la vera data del martirio; Lamezia si prepara a onorare i suoi Santi patroni Pietro e Paolo; Ex festività, ecco i giorni di permesso per il 2025 e come usufruirne.

Giorno di San Pietro e Paolo, il 29 Giugno non è la vera data del martirio - Il 29 giugno si festeggiano San Pietro e San Paolo, patroni di Roma: su questa data esistono tantissime storie e curiosità, eccole tutte ... Segnala funweek.it

"29 Giugno – Pietro e Paolo a Roma", Michele La Ginestra al Sistina - “29 Giugno – Pietro e Paolo a Roma” è uno spettacolo scritto con l’intento di “riportare Pietro e Paolo tra le vie di Roma”, il luogo dove i due apostoli hanno vissuto per parecchi anni, prima di ... Segnala romatoday.it