Giornata nazionale delle periferie nata in memoria della piccola Fortuna uccisa nel 2014 a Caivano

La Giornata Nazionale delle Periferie nasce per ricordare la piccola Fortuna, vittima di un tragico episodio nel 2014 a Caivano. Una giornata dedicata a sensibilizzare e promuovere interventi concreti per rendere i quartieri più sicuri e accoglienti, affinché nessun bambino debba più subire ingiustizie e violenze. È un invito a riflettere sull’importanza di tutela e solidarietà , affinché il suo ricordo sia un passo verso un futuro migliore.

La bimba, 6 anni, fu scaraventata dall’ottavo piano dal vicino di casa dopo l’ennesima molestia sessuale. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Giornata nazionale delle periferie, nata in memoria della piccola Fortuna uccisa nel 2014 a Caivano

In questa notizia si parla di: giornata - nazionale - periferie - nata

Giornata Nazionale ADSI: torna l'appuntamento gratuito con le dimore storiche liguri - Torna il 25 maggio la Giornata Nazionale ADSI, un'opportunità imperdibile per esplorare gratuitamente oltre 500 dimore storiche liguri.

#31maggio – Giornata mondiale senza tabacco. Nel mondo, oltre 37 milioni di ragazzi tra i 13 e i 15 anni fanno uso di tabacco. Anche in Italia, sempre più giovani iniziano presto, tra sigarette tradizionali, elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato. Oggi il tab Vai su Facebook

Giornata nazionale delle periferie, nata in memoria della piccola Fortuna uccisa nel 2014 a Caivano; Giornata nazionale del Trekking urbano: il 31 ottobre a piedi lungo i “sentieri” di borghi e città ; Il 24 giugno “Giornata nazionale delle periferie urbane” in ricordo di Fortuna Loffredo.

La “Prima Giornata Nazionale delle Periferie Urbane”, Battilocchio: «Investire nelle periferie significa investire nel futuro» - È in arrivo domani la Prima Giornata Nazionale delle Periferie Urbane, martedì 24 giugno, istituita dal Parlamento con la legge 170 del 2024, con firmatario Alessandro ... Da ilmessaggero.it

Una giornata per dare voce alle periferie - Il 24 giugno per la prima volta in Italia avrà luogo la “Giornata nazionale delle periferie urbane”. Lo riporta msn.com