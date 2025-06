Giornata contro la droga La Ricerca rilancia l’ascolto come cura a solitudine e dipendenze

Il 26 giugno, in occasione della Giornata mondiale contro la droga, la ricerca sottolinea il potere dell’ascolto come cura per solitudine e dipendenze. Un messaggio forte e urgente, portato dai giovani stessi, che denunciano un disagio relazionale e un dialogo con il mondo adulto spesso assente o superficiale. È il momento di ascoltarli davvero, perché l’attenzione può fare la differenza. #ascoltami davvero.

Hashtag: #ascoltami davvero. Una richiesta perentoria in cui potreste incappare nel circuito social in prossimità del 26 giugno, Giornata mondiale contro la droga. Viene dai giovani che soffrono di un manifesto disagio relazionale e pagano le conseguenze di un dialogo con il mondo adulto che fa.

